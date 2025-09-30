ספריית חברות
Comcast
Comcast מנהל הנדסת תוכנה שכר בPhiladelphia Area

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Philadelphia Area ב-Comcast נע בין $207K ל-year עבור L4 לבין $373K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Philadelphia Area מגיעה ל-$221K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L4
Manager
$207K
$161K
$31.7K
$14.4K
L5
Senior Manager I
$215K
$161K
$33.6K
$20.1K
L6
Senior Manager II
$239K
$168K
$45K
$26.1K
L7
Director
$319K
$201K
$77.9K
$40.3K
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Comcast in Philadelphia Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $373,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Comcast עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Philadelphia Area הוא $220,253.

משאבים נוספים