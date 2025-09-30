פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Philadelphia Area ב-Comcast נע בין $207K ל-year עבור L4 לבין $373K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Philadelphia Area מגיעה ל-$221K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L4
$207K
$161K
$31.7K
$14.4K
L5
$215K
$161K
$33.6K
$20.1K
L6
$239K
$168K
$45K
$26.1K
L7
$319K
$201K
$77.9K
$40.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
שנה 1
15%
שנה 2
15%
שנה 3
15%
שנה 4
40%
שנה 5
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)
40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)