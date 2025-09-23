ספריית חברות
Comcast
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Comcast מנהל הנדסת תוכנה שכר

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Comcast נע בין $187K ל-year עבור L4 לבין $346K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$224K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L4
Manager
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
Senior Manager I
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
Senior Manager II
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
Director
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל הנדסת תוכנה at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $345,821. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the מנהל הנדסת תוכנה role in United States is $227,000.

