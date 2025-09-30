פיצוי מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area ב-Comcast נע בין ₹1.31M ל-year עבור II לבין ₹3.22M ל-year עבור Principal Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Chennai Metropolitan Area מגיעה ל-₹1.33M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
שנה 1
15%
שנה 2
15%
שנה 3
15%
שנה 4
40%
שנה 5
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)
40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
