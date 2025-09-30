ספריית חברות
Comcast
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Chennai Metropolitan Area

Comcast מהנדס תוכנה שכר בChennai Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area ב-Comcast נע בין ₹1.31M ל-year עבור II לבין ₹3.22M ל-year עבור Principal Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Chennai Metropolitan Area מגיעה ל-₹1.33M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Engineer 1
I(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
₹13.95M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס דבאופס

מדען מחקר

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Comcast in Chennai Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₹3,219,602. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the מהנדס תוכנה role in Chennai Metropolitan Area is ₹1,331,328.

