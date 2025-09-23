צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/23/2025
השכר הכולל הממוצע
15%
שנה 1
15%
שנה 2
15%
שנה 3
15%
שנה 4
40%
שנה 5
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)
15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)
40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)