Comcast אנליסט פיננסי שכר בGreater Denver And Boulder Area

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in Greater Denver And Boulder Area ב-Comcast מגיעה ל-$105K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Comcast. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
סה״כ לשנה
$105K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$96.8K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$8K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Comcast?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

15%

שנה 1

15%

שנה 2

15%

שנה 3

15%

שנה 4

40%

שנה 5

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 15% בוקע ב 1st-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 3rd-שנה (15.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 4th-שנה (15.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 5th-שנה (40.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU + Options

בComcast, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

ለאנליסט פיננסי በComcast in Greater Denver And Boulder Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$110,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በComcast ለאנליסט פיננסי ሚና in Greater Denver And Boulder Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $104,825 ነው።

