ספריית חברות
CollegeNET
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

CollegeNET משכורות

המשכורת החציונית של CollegeNET היא $99,500 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של CollegeNET. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$99.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CollegeNET הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $99,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CollegeNET הוא $99,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור CollegeNET

חברות קשורות

  • Snap
  • Coinbase
  • Roblox
  • Lyft
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים