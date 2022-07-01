ספריית חברות
Collectors משכורות

המשכורת של Collectors נעה בין $149,250 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $450,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Collectors. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $179K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $450K
שיווק
$201K

מנהל מוצר
$294K
מנהל תוכנית טכנית
$149K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCollectors, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Collectors הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $450,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Collectors הוא $201,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Collectors

