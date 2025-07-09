ספריית חברות
Cognigy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Cognigy משכורות

המשכורת של Cognigy נעה בין $67,017 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $95,337 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cognigy. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

ארכיטקט פתרונות
Median $93.8K
מנהל מוצר
$67K
מהנדס תוכנה
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cognigy is מהנדס תוכנה at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $95,337. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cognigy is $93,765.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cognigy

חברות קשורות

  • Tesla
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Facebook
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים