חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-CNOVA in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €61,072. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.