חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-CMR Surgical in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £86,440. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.