Clickhouse
Clickhouse מהנדס תוכנה שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Clickhouse. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

€131K - €152K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
€121K€131K€152K€169K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בClickhouse, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Clickhouse in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €169,174. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Clickhouse עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Germany הוא €120,838.

