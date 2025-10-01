ספריית חברות
Clearwater Analytics
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Boise Area

Clearwater Analytics מהנדס תוכנה שכר בBoise Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Boise Area ב-Clearwater Analytics מגיעה ל-$125K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Clearwater Analytics. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
סה״כ לשנה
$125K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$115K
Stock (/yr)
$10K
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Clearwater Analytics?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un מהנדס תוכנה la Clearwater Analytics in Boise Area ajunge la o compensație totală anuală de $170,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clearwater Analytics pentru rolul de מהנדס תוכנה in Boise Area este $120,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Clearwater Analytics

חברות קשורות

  • NCR
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים