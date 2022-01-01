מדריך חברות
ClearTax
עובד כאן? תבע את החברה שלך

ClearTax משכורות

טווח המשכורת של ClearTax נע בין $11,907 בפיצוי כולל שנתי עבור אנליסט עסקי בקצה התחתון ל-$103,809 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ClearTax. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מנהל מוצר
Median $16.8K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $104K

אנליסט עסקי
$11.9K
פיתוח עסקי
$19.8K
מעצב מוצר
$30.7K
מנהל תוכנית
$13K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-ClearTax, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

ClearTax'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $103,809 ücretle מנהל הנדסת תוכנה'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
ClearTax'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $27,941'dır.

משאבים אחרים