CLEAR מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-CLEAR נע בין $217K ל-year עבור Software Engineer II לבין $353K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$223K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CLEAR. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

30%

שנה 2

50%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בCLEAR, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 2nd-שנה (30.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 3rd-שנה (50.00% שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-CLEAR in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $352,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CLEAR עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New York City Area הוא $215,000.

