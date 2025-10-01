ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-CLEAR מגיעה ל-₹1.84M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CLEAR. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.84M
דרגה
Software Engineer I
משכורת בסיס
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב CLEAR?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

30%

שנה 2

50%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בCLEAR, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 2nd-שנה (30.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 3rd-שנה (50.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-CLEAR in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,927,480. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CLEAR עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹1,836,238.

