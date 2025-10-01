חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-CLEAR מגיעה ל-₹1.84M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CLEAR. עדכון אחרון: 10/1/2025
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
שנה 1
30%
שנה 2
50%
שנה 3
בCLEAR, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
30% בוקע ב 2nd-שנה (30.00% שנתי)
50% בוקע ב 3rd-שנה (50.00% שנתי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה