CLEAR משכורות

טווח המשכורת של CLEAR נע בין $6,651 בפיצוי כולל שנתי עבור מכירות בקצה התחתון ל-$418,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של CLEAR. עודכן לאחרונה: 8/24/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מנהל הנדסת תוכנה
Median $418K
מעצב מוצר
Median $188K

מנהל מוצר
Median $250K
מנהל תוכנית טכנית
Median $200K
מנהל תפעול עסקי
$72.4K
שירות לקוחות
$42K
מדען נתונים
$201K
שיווק
$121K
מגייס
$191K
מכירות
$6.7K
אנליסט אבטחת סייבר
$113K
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים


לוח זמנים לוסטינג

20%

שנה 1

30%

שנה 2

50%

שנה 3

סוג מניות
RSU

ב-CLEAR, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:

  • 20% נרכש ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 30% נרכש ב 2nd-שנה (30.00% שנתי)

  • 50% נרכש ב 3rd-שנה (50.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CLEAR הוא מנהל הנדסת תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $418,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CLEAR הוא $191,453.

