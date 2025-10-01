ספריית חברות
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics מהנדס תוכנה שכר בGreater Delhi Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Delhi Area ב-Clarivate Analytics מגיעה ל-₹915K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Clarivate Analytics. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
סה״כ לשנה
₹915K
דרגה
L1
משכורת בסיס
₹915K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Clarivate Analytics?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Clarivate Analytics in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹1,644,655. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the מהנדס תוכנה role in Greater Delhi Area is ₹914,804.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Clarivate Analytics

