חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Barcelona Area ב-Clarivate Analytics מגיעה ל-€71.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Clarivate Analytics. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
סה״כ לשנה
€71.2K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
€63.9K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€7.3K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Clarivate Analytics?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the מדען נתונים role in Greater Barcelona Area is €72,610.

