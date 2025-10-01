פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Clari נע בין $135K ל-year עבור L1 לבין $364K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$190K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Clari. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בClari, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בClari, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
