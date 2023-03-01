ספריית חברות
City of Seattle
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

City of Seattle משכורות

המשכורת של City of Seattle נעה בין $96,361 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מהנדס חשמל ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של City of Seattle. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

טכנולוג מידע (IT)
Median $135K
מנהל תפעול עסקי
$172K
אנליסט עסקי
$161K

מהנדס אזרחי
$127K
מהנדס חשמל
$201K
מנהל תוכנית
$105K
מנהל פרויקט
$153K
מהנדס תוכנה
$152K
מנהל תוכנית טכנית
$96.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-City of Seattle הוא מהנדס חשמל at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-City of Seattle הוא $152,235.

משאבים נוספים