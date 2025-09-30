ספריית חברות
CitiusTech
CitiusTech מהנדס תוכנה שכר בMumbai Metropolitan Region

פיצוי מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region ב-CitiusTech מגיע ל-₹614K ל-year עבור Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹727K.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב CitiusTech?

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹2,843,579. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the מהנדס תוכנה role in Mumbai Metropolitan Region is ₹1,144,459.

משרות מובילות

