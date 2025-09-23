ספריית חברות
CitiusTech
פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-CitiusTech מגיע ל-$87K ל-year עבור Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$86K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CitiusTech. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב CitiusTech?

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at CitiusTech in United States sits at a yearly total compensation of $102,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the מהנדס תוכנה role in United States is $86,000.

משאבים נוספים