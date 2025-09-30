פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Citadel נע בין $408K ל-year עבור L1 לבין $643K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$570K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
