פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Citadel נע בין £197K ל-year עבור L1 לבין £300K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£286K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה