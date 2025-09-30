ספריית חברות
Citadel
  • New York City Area

Citadel אנליסט פיננסי שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in New York City Area ב-Citadel מגיעה ל-$260K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Citadel
QR
New York, NY
סה״כ לשנה
$260K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$260K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Citadel?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Citadel in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $800,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Citadel עבור תפקיד אנליסט פיננסי in New York City Area הוא $250,000.

