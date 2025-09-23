ספריית חברות
Citadel
  • שכר
  • אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

Citadel אנליסט פיננסי שכר

פיצוי אנליסט פיננסי in United States ב-Citadel מגיע ל-$425K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$260K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Citadel?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Citadel in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $800,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Citadel עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $400,000.

משאבים נוספים