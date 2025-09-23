פיצוי מדען נתונים in United States ב-Citadel נע בין $294K ל-year עבור L1 לבין $473K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$250K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Citadel. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
