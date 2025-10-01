ספריית חברות
  שכר
  מדען נתונים

  כל שכר מדען נתונים

  India

Cisco מדען נתונים שכר בIndia

פיצוי מדען נתונים in India ב-Cisco נע בין ₹3.19M ל-year עבור Grade 8 לבין ₹7.02M ל-year עבור Grade 11. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹3.19M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cisco. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCisco, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Cisco in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹8,213,580. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cisco עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹3,325,313.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cisco

