עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Cisco פיתוח עסקי שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי פיתוח עסקי in San Francisco Bay Area ב-Cisco נע בין $224K ל-year עבור Grade 10 לבין $504K ל-year עבור Grade 13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$400K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cisco. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$224K
$164K
$33.3K
$26.7K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCisco, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Cisco in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $544,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cisco עבור תפקיד פיתוח עסקי in San Francisco Bay Area הוא $259,000.

