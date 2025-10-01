ספריית חברות
  שכר
  אנליסט עסקי

  כל שכר אנליסט עסקי

  San Francisco Bay Area

Cisco אנליסט עסקי שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי אנליסט עסקי in San Francisco Bay Area ב-Cisco נע בין $86.2K ל-year עבור Grade 4 לבין $171K ל-year עבור Grade 10. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$114K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cisco. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
השווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
צפה 3 רמות נוספות
השווה רמות

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCisco, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a אנליסט עסקי at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the אנליסט עסקי role in San Francisco Bay Area is $107,000.

