פיצוי אנליסט עסקי in Raleigh-Durham Area ב-Cisco נע בין $77K ל-year עבור Grade 4 לבין $140K ל-year עבור Grade 10. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Raleigh-Durham Area מגיעה ל-$88.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cisco. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCisco, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)