חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Cirrus Logic מגיעה ל-$138K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cirrus Logic. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cirrus Logic
Production Software Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$138K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$125K
Stock (/yr)
$13K
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cirrus Logic?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Cirrus Logic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $197,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cirrus Logic עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $135,790.

