  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic מהנדס חומרה שכר בGreater Austin Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Greater Austin Area ב-Cirrus Logic מגיעה ל-$200K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cirrus Logic. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$200K
דרגה
L6
משכורת בסיס
$200K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
10 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cirrus Logic?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Cirrus Logic in Greater Austin Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $296,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cirrus Logic עבור תפקיד מהנדס חומרה in Greater Austin Area הוא $195,000.

