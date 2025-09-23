ספריית חברות
Cirrus Logic
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Cirrus Logic מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in United States ב-Cirrus Logic מגיעה ל-$188K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cirrus Logic. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$188K
דרגה
IC4
משכורת בסיס
$153K
Stock (/yr)
$15K
בונוס
$20K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
12 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cirrus Logic?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
כותרות כלולות

מהנדס אנלוגי

מהנדס אסיק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Cirrus Logic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $296,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cirrus Logic עבור תפקיד מהנדס חומרה in United States הוא $188,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cirrus Logic

