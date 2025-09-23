ספריית חברות
Cirrus Logic
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס חשמל

  • כל שכר מהנדס חשמל

Cirrus Logic מהנדס חשמל שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חשמל in United States ב-Cirrus Logic מגיעה ל-$250K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cirrus Logic. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$250K
דרגה
L6
משכורת בסיס
$200K
Stock (/yr)
$50K
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
21 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cirrus Logic?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס חשמל מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס חשמל at Cirrus Logic in United States sits at a yearly total compensation of $308,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the מהנדס חשמל role in United States is $175,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cirrus Logic

חברות קשורות

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים