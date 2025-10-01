ספריית חברות
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft מהנדס תוכנה שכר בDuluth-Superior Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Duluth-Superior Area ב-Cirrus Aircraft מגיעה ל-$76K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cirrus Aircraft. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
סה״כ לשנה
$76K
דרגה
E 1
משכורת בסיס
$76K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Cirrus Aircraft?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $125,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cirrus Aircraft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Duluth-Superior Area הוא $76,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cirrus Aircraft

משאבים נוספים