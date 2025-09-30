ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-CircleCI נע בין CA$168K ל-year עבור E2 לבין CA$191K ל-year עבור E3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$187K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CircleCI. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
E1
Associate Software Engineer(רמת כניסה)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCircleCI, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$224,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the מהנדס תוכנה role in Greater Toronto Area is CA$171,439.

