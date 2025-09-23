ספריית חברות
CircleCI
CircleCI מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-CircleCI נע בין $230K לבין $321K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CircleCI. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

$248K - $289K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$230K$248K$289K$321K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCircleCI, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-CircleCI in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $321,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CircleCI עבור תפקיד מכירות in United States הוא $229,500.

