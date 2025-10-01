ספריית חברות
Cimpress
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress מהנדס תוכנה שכר בMumbai Metropolitan Region

פיצוי מהנדס תוכנה in Mumbai Metropolitan Region ב-Cimpress נע בין ₹1.35M ל-year עבור PR1 לבין ₹3.6M ל-year עבור PR3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mumbai Metropolitan Region מגיעה ל-₹2.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cimpress. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
PR1
(רמת כניסה)
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 2 רמות נוספות
₹13.94M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCimpress, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,604,757. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the מהנדס תוכנה role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,294,568.

משאבים נוספים