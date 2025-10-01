ספריית חברות
Cimpress
Cimpress מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Cimpress נע בין ₹1.31M ל-year עבור PR1 לבין ₹4.11M ל-year עבור PR3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹2.07M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cimpress. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
PR1
(רמת כניסה)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 2 רמות נוספות
₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCimpress, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Cimpress in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,113,324. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the מהנדס תוכנה role in Greater Bengaluru is ₹2,072,952.

