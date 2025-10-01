פיצוי מהנדס תוכנה in Czech Republic ב-Cimpress מגיע ל-CZK 1.67M ל-year עבור PR3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Czech Republic מגיעה ל-CZK 1.45M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cimpress. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCimpress, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
