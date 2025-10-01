ספריית חברות
Cimpress מנהל מוצר שכר בMumbai Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Mumbai Metropolitan Region ב-Cimpress מגיעה ל-₹5.65M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cimpress. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹5.65M
דרגה
PR3
משכורת בסיס
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cimpress?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCimpress, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Cimpress in Mumbai Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹11,527,837. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cimpress עבור תפקיד מנהל מוצר in Mumbai Metropolitan Region הוא ₹5,647,991.

