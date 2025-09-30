ספריית חברות
Ciklum
Ciklum מהנדס תוכנה שכר בPoland

פיצוי מהנדס תוכנה in Poland ב-Ciklum מגיע ל-PLN 313K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Poland מגיעה ל-PLN 291K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ciklum. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 600K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Ciklum?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ciklum in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 386,759. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ciklum עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Poland הוא PLN 290,837.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ciklum

