  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies מהנדס תוכנה שכר בGreater Hyderabad Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area ב-Cigniti Technologies מגיעה ל-₹1.55M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cigniti Technologies. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
סה״כ לשנה
₹1.55M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cigniti Technologies?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,513,684. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cigniti Technologies עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area הוא ₹1,546,128.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cigniti Technologies

