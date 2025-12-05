ספריית חברות
Cigna
Cigna רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in United States ב-Cigna נע בין $93.8K לבין $133K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cigna. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$106K - $121K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$93.8K$106K$121K$133K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בCigna, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-Cigna in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $133,340. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cigna עבור תפקיד רואה חשבון in United States הוא $93,790.

משאבים נוספים

