
  • שכר
  • מהנדס אופטיקה

  • כל שכר מהנדס אופטיקה

  • Greater Ottawa Area

Ciena מהנדס אופטיקה שכר בGreater Ottawa Area

פיצוי מהנדס אופטיקה in Greater Ottawa Area ב-Ciena נע בין CA$110K ל-year עבור P2 לבין CA$168K ל-year עבור P3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Ottawa Area מגיעה ל-CA$117K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ciena. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCiena, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

Kõrgeima palgaga מהנדס אופטיקה ametikoha palgapakett ettevõttes Ciena in Greater Ottawa Area on aastase kogutasuga CA$187,349. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ciena מהנדס אופטיקה ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Ottawa Area on CA$158,174.

