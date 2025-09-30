ספריית חברות
Ciena
פיצוי מהנדס חומרה in Greater Ottawa Area ב-Ciena נע בין CA$95.6K ל-year עבור P1 לבין CA$255K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Ottawa Area מגיעה ל-CA$146K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ciena.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
צפה 2 רמות נוספות
CA$226K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCiena, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

ASIC Engineer

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס חומרה at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$254,762. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the מהנדס חומרה role in Greater Ottawa Area is CA$144,088.

משאבים נוספים