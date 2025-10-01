פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$74.4K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין CA$139K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$96.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
