פיצוי מנהל פרויקט in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$106K ל-year עבור Project Manager I לבין CA$117K ל-year עבור Senior Project Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Project Manager
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager I
CA$106K
CA$101K
CA$0
CA$5.2K
Project Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
