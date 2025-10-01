ספריית חברות
CIBC
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

  • Greater Toronto Area

CIBC מנהל פרויקט שכר בGreater Toronto Area

פיצוי מנהל פרויקט in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$106K ל-year עבור Project Manager I לבין CA$117K ל-year עבור Senior Project Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Project Manager
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager I
CA$106K
CA$101K
CA$0
CA$5.2K
Project Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
צפה 2 רמות נוספות
CA$226K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב CIBC?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-CIBC in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$141,434. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CIBC עבור תפקיד מנהל פרויקט in Greater Toronto Area הוא CA$110,602.

