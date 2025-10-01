פיצוי אנליסט פיננסי in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$81.9K ל-year עבור Associate Financial Analyst לבין CA$186K ל-year עבור Financial Analyst III. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$92.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Financial Analyst
CA$81.9K
CA$81.9K
CA$0
CA$0
Financial Analyst I
CA$75.3K
CA$73.6K
CA$0
CA$1.7K
Financial Analyst II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Financial Analyst III
CA$186K
CA$128K
CA$0
CA$58.4K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
